Эксперт Чуланов: отсутствие иммунитета и передача между людьми приводят к пандемии гриппа

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Пандемический штамм гриппа может возникнуть при появлении нового варианта вируса, к которому у людей нет иммунитета, и способности возбудителя устойчиво передаваться от человека к человеку. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов на XXI Национальном конгрессе терапевтов.

По словам эксперта, сейчас специалисты внимательно наблюдают за высокопатогенным вирусом птичьего гриппа. Некоторые его варианты способны вызывать высокую летальность, однако пока вирус не передается между людьми. При этом сохраняется вероятность его дальнейшей эволюции.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России. На 42-ю неделю 2026 года в стране зарегистрировали более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.

По данным вирусологического мониторинга, среди выявленных респираторных инфекций преобладают вирусы негриппозной этиологии, на которые приходится 96,6%. В том числе риновирусы составляют 45,1%, а парагрипп – 19,8%. Доля вирусов гриппа достигает 3,4%.