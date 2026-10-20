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20 октября, 12:50

Общество

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 выявили в России на 42-ю неделю 2026 года. На фоне распространения респираторных инфекций продолжает увеличиваться и число заболевших гриппом, сообщает Роспотребнадзор в МАХ.

По данным вирусологического мониторинга, основную долю выявленных инфекций составляют вирусы негриппозной этиологии – 96,6%. Чаще всего специалисты обнаруживают риновирусы, на которые приходится 45,1% случаев, и парагрипп – 19,8%. Доля вирусов гриппа составляет 3,4%. Среди них выявлены варианты A(H1N1), A(H3N2), B и C.

Роспотребнадзор отметил, что ситуация находится на контроле, и призвал соблюдать меры профилактики в сезон респираторных инфекций. При первых признаках недомогания следует сократить контакты с окружающими, а при появлении симптомов заболевания – оставаться дома и обратиться за медицинской помощью. Также рекомендуется чаще мыть руки, проветривать помещения и по возможности избегать мест массового скопления людей.

Ведомство также сообщило о ходе прививочной кампании – вакцинацию прошли более 25,7 миллиона россиян. В первую очередь прививку рекомендуют людям с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также тем, кто часто болеет ОРВИ.

В группе повышенного риска находятся дети, пожилые люди и беременные женщины. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что эпидемиологическая ситуация в России соответствует сезону и остается на прогнозируемом уровне. По его словам, пока регистрируются лишь единичные случаи гриппа, однако заболеваемость постепенно растет.

Он отметил, что в период сезонного подъема распространяются около 200 видов штаммов респираторных инфекций, включая парагриппы, энтеровирусы и риновирусы. При этом грипп протекает наиболее тяжело.

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