В РАН оценили эпидемиологическую ситуацию в России

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Эпидемиологическая обстановка в России соответствует сезону и находится на прогнозируемом уровне, фиксируются лишь единичные случаи заболевания гриппом. Об этом сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями встречаются 200 видов штаммов, среди которых парагриппы, энтеровирусы и риновирусы. При этом именно грипп остается лидером и протекает наиболее тяжело.

"Пока грипп не выделяется по данным 40 недели, ни в одном субъекте не превышен уровень среднемноголетней заболеваемости, но рост идет", – заключил Онищенко.

Ранее в России зафиксировали сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями, преимущественно болеют взрослые. По результатам вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди которых лидируют риновирусы и вирусы парагриппа.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве продолжает снижаться заболеваемость гриппом, эпидемиологическая ситуация соответствует сезону. По данным ведомства, наиболее заметное снижение заболеваемости среди несовершеннолетних зафиксировали в возрастных группах от нуля до двух лет и от трех до шести лет.

