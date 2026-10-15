Эксперт Горелов: риск заболеть гриппом у привитых в 150 раз ниже

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Риск заболеть гриппом у привитых в 150 раз ниже, чем у невакцинированных граждан. Об этом РИА Новости сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, даже вакцина не исключает заражения полностью, но при этом почти на 100% гарантирует защиту от летального исхода и тяжелых поражений органов.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве продолжает снижаться заболеваемость гриппом, эпидемиологическая ситуация соответствует сезону. По данным ведомства, наиболее заметное снижение заболеваемости среди несовершеннолетних зафиксировали в возрастных группах от нуля до двух лет и от трех до шести лет. Эпидемические пороги в столице не превышены.

При этом в России зафиксировали сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями, преимущественно болеют взрослые. Ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами.

По результатам вирусологического мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов по-прежнему преобладают вирусы негриппозной этиологии, среди которых лидируют риновирусы и вирусы парагриппа.

