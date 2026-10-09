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09 октября, 11:16

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Врач Новиков: прививка от столбняка необходима, если последняя была больше 5 лет назад

Врач объяснил, в каких случаях после ранения нужна прививка от столбняка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

После травмы в лесу необходимость прививки от столбняка зависит от характера раны и того, когда человек вакцинировался в последний раз. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на хирурга, кандидата медицинских наук Леонида Новикова.

Наибольшую опасность представляют глубокие колотые и рваные раны, особенно если в них попали земля, щепки или другие загрязнения. Споры бактерии Clostridium tetani встречаются в окружающей среде, а не только на ржавых предметах. Поврежденные ткани с нарушенным кровоснабжением создают условия с низким содержанием кислорода, в которых возбудитель может размножаться. При небольших поверхностных царапинах риск ниже, но их тоже необходимо тщательно очищать.

Сразу после травмы рану нужно промыть чистой проточной водой с мылом, удалить видимые загрязнения и наложить чистую повязку. Не стоит пытаться самостоятельно извлечь иглой глубоко застрявший предмет или заливать глубокую рану большим количеством агрессивного антисептика, не очистив ее предварительно.

Если человек прошел полный курс вакцинации, а последняя прививка была сделана менее пяти лет назад, дополнительная доза при загрязненной ране обычно не требуется. Если прошло пять лет или больше, врач может рекомендовать ревакцинацию при глубоком или загрязненном повреждении. Для чистых небольших ран этот срок обычно составляет десять лет. В России взрослым рекомендуют плановую вакцинацию против дифтерии и столбняка каждые десять лет.

Если человек не прививался, не завершил первичный курс или не помнит дату последней вакцинации, нужно как можно скорее обратиться в травмпункт. При глубоких и загрязненных ранах, помимо вакцины, может потребоваться противостолбнячный иммуноглобулин – препарат с готовыми антителами, которые обеспечивают временную защиту, пока организм формирует собственный иммунный ответ.

Окончательное решение о профилактике принимает врач после оценки глубины и типа повреждения, степени загрязнения, состояния тканей и прививочного анамнеза. При глубокой колотой или рваной ране, особенно с попаданием земли, обратиться за медицинской помощью следует в тот же день, не дожидаясь появления симптомов. Антибиотики не заменяют вакцинацию и не применяются специально для профилактики столбняка.

Ранее хирург Леонид Новиков объяснил, что необходимость прививки от столбняка после травмы зависит от глубины и загрязнения раны, а также от срока последней вакцинации. При глубоких повреждениях с попаданием земли или щепок следует обратиться к врачу в тот же день. Если прививочный анамнез неизвестен или курс вакцинации не завершен, может потребоваться экстренная профилактика, в том числе введение противостолбнячного иммуноглобулина.

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