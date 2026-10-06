Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 07:26

Общество

Более 11,6 млн россиян привились от гриппа с начала кампании по вакцинации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли свыше 11,6 миллиона россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На 40-й неделе 2026 года в России выявлено свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. В ведомстве отметили, что этот показатель незначительно ниже, чем на предыдущей неделе.

По данным вирусологического мониторинга, среди распространенных респираторных вирусов преобладают негриппозные – 98,5%. Из них риновирусы составляют 53%, парагрипп – 14,5%. На долю вирусов гриппа приходится 1,5%, среди которых выявлены штаммы A(H1N1), B и C.

В ведомстве напомнили, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Роспотребнадзор также указал на важность прививки для людей, которые входят в группу риска: часто болеющие ОРВИ, пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, а также те, у кого есть метаболические нарушения или ожирение. В зону повышенного риска также включены дети, пенсионеры и беременные.

Во время сезонного роста заболеваемости ведомство попросило по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничить контакты, в том числе при возникновении признаков недомогания. Кроме того, гражданам порекомендовали постоянно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания зараженных призвали оставаться дома и обращаться за медпомощью.

Ранее директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что в нынешнем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены (скорректированы все три компоненты вакцин).

Причиной стали новые штаммы вируса, к которым у граждан РФ нет иммунитета. По словам Лиознова, это обосновывает необходимость вакцинироваться.

Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается в декабре

Читайте также


общество

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика