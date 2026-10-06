Более 11,6 млн россиян привились от гриппа с начала кампании по вакцинации

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С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли свыше 11,6 миллиона россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

На 40-й неделе 2026 года в России выявлено свыше 688 тысяч случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. В ведомстве отметили, что этот показатель незначительно ниже, чем на предыдущей неделе.

По данным вирусологического мониторинга, среди распространенных респираторных вирусов преобладают негриппозные – 98,5%. Из них риновирусы составляют 53%, парагрипп – 14,5%. На долю вирусов гриппа приходится 1,5%, среди которых выявлены штаммы A(H1N1), B и C.

В ведомстве напомнили, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Роспотребнадзор также указал на важность прививки для людей, которые входят в группу риска: часто болеющие ОРВИ, пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, а также те, у кого есть метаболические нарушения или ожирение. В зону повышенного риска также включены дети, пенсионеры и беременные.

Во время сезонного роста заболеваемости ведомство попросило по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничить контакты, в том числе при возникновении признаков недомогания. Кроме того, гражданам порекомендовали постоянно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания зараженных призвали оставаться дома и обращаться за медпомощью.

Ранее директор НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что в нынешнем сезоне вакцины против гриппа были полностью обновлены (скорректированы все три компоненты вакцин).

Причиной стали новые штаммы вируса, к которым у граждан РФ нет иммунитета. По словам Лиознова, это обосновывает необходимость вакцинироваться.

