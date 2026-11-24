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Врачи городской клинической больницы № 1 имени Н. И. Пирогова в Москве спасли женщину с тяжелым инфарктом миокарда, который осложнился нарушением сердечного ритма и кардиогенным шоком. Сердце пациентки останавливалось трижды, а для спасения жизни потребовались восемь хирургических вмешательств и длительное подключение к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пациентка обратилась за помощью на вторые сутки после развития инфаркта. К этому моменту поражение охватило оба желудочка сердца, в результате произошли блокада и кардиогенный шок – состояние, при котором сердце не способно снабжать органы и ткани нужным объемом крови.

Реаниматологи и хирурги установили временный электрокардиостимулятор для поддержания сердечного ритма и выполнили стентирование коронарной артерии для восстановления кровотока. Несмотря на это, крайне тяжелое состояние женщины поспособствовало ее подключению к ЭКМО – технологии, занимающейся временным поддержанием кровообращения и насыщением крови кислородом, пока сердце и легкие не справляются со своими функциями.

Состояние пациентки оставалось критическим. Специалисты рассматривали возможность пересадки сердца, но сделать это не получилось из-за состояния больной и сопутствующего декомпенсированного сахарного диабета, который долгое время оставался без должного контроля.

К лечению подключились профильные эксперты нового центра болезней системы кровообращения (БСК) больницы имени И. В. Давыдовского. Совместная работа врачей двух больниц помогла определить дальнейшую тактику, и со второй попытки пациентку успешно отключили от аппарата ЭКМО.

В реанимации женщина провела 63 дня. За это время ей потребовались восемь хирургических вмешательств, включая операции на сердце и сосудах. После стабилизации состояния начался длительный этап восстановления, он занял еще около месяца. Всего лечение продлилось три месяца, после чего пациентку выписали.

Однако медики продолжают следить за ее здоровьем и регулярно приглашают на контрольные обследования и консультации. Как подчеркнула Ракова, профессионализм, слаженное взаимодействие специалистов двух медучреждений и передовые методы лечения позволили спасти пациентку и восстановить работу ее сердца.

"В стационарах специалисты применяют современные методики лечения, работают в мультидисциплинарных командах и экспертных центрах, а также используют внедряемый нами генеративный ИИ", – добавила заммэра, отметив, что именно такой подход помог в оказании помощи пациентки.

Ранее врачи городской клинической больницы имени В. В. Вересаева в Москве удалили огромную паховую грыжу у мужчины, который несколько лет откладывал лечение. К моменту обращения ее размер достиг 40 на 50 сантиметров, а внутри скопилось около трех литров жидкости. Операция длилась почти три часа и стала одним из самых сложных вмешательств в абдоминальной хирургии.