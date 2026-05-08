Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:28

Общество
Главная / Новости /

Хирург Визгалов: прокол стопы ржавым гвоздем может обернуться столбняком

Хирург рассказал, с какими рисками можно столкнуться, наступив на ржавый гвоздь

Фото: 123RF.com/pingphoto17

Прокол стопы ржавым гвоздем – это не поверхностная царапина, а глубокая рана с высоким риском инфицирования. Об этом "Газете.ру" заявил заведующий хирургическим отделением стационара одной из клиник Сергей Визгалов.

По словам врача, если гвоздь остался в стопе, то вытаскивать его нужно аккуратно, не делая резких движений и стараясь не расширять повреждение. После этого нужно оценить глубину раны и ее состояние. Затем следует тщательно вымыть поврежденную ногу с мылом, обработать рану антисептиком, перебинтовать или заклеить повреждение пластырем.

Если прокол от гвоздя оказался глубоким, повреждена не только кожа, но и ткани, то кровотечение может быть обильным. Для его остановки подойдет чистая ткань, бинт или ватный тампон, смоченный антисептиком.

"Даже если боль уменьшилась, а рана выглядит незначительной, и нет никакого отека, необходимо обязательно показаться хирургу. Врач проверит, не осталось ли внутри инородных частиц, и оценит риск осложнений", – сказал Визгалов.

Он уточнил, что главной угрозой при таком повреждении является инфекция, которая может развиваться спустя несколько часов или дней. В лучшем случае, указал собеседник издания, последствия ограничиваются небольшим воспалением, в худшем – есть риски заражения столбняком.

Столбняк – это опасная инфекция, которая развивается при попадании бактерий в рану. Споры возбудителя заболевания могут находиться в почве и на металлических поверхностях. При неблагоприятных сценариях возможно развитие тяжелых состояний вплоть до сепсиса.

Специалист подчеркнул, что в таких ситуациях нужно срочно обращаться к врачу, который оценит степень повреждения, риски инфицирования, необходимость приема антибиотиков и вакцинации. Если у пациента нет информации по поводу прививки, то в целях профилактики ему вводят анатоксин, помогающий сформировать иммунитет против столбняка.

Ранее в России зарегистрировали первую отечественную вакцину против коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых. Одна доза препарата содержит комплекс антигенов, обеспечивающих иммунитет против перечисленных заболеваний на срок до 10 лет. Регистрационное удостоверение на вакцину выдал Минздрав РФ.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика