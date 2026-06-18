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18 июня, 21:57

Происшествия

ТЦ "Мега Белая Дача" возобновит работу в обычном режиме с 19 июня

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Оксана Король

Торговый центр "Мега Белая Дача" возобновит работу в обычном режиме с 19 июня, сообщили в пресс-службе ТЦ.

Его кровля оказалась частично разрушена после падения обломков дронов утром 18 июня. В результате там началось возгорание, которое потушили спустя некоторое время. Центр приостановил работу по техническим причинам.

Также под атаку БПЛА попали ТЦ "Садовод" и Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Кроме того, вражеские беспилотники пытались наносить удары в Люберцах, Чехове, Павловском Посаде, Электростали и Жуковском.

По словам Сергея Собянина, с начала суток силы ПВО уничтожили на подлете к Москве свыше 190 дронов. Это стало самой масштабной атакой на столице за последние два года.

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