ТЦ "Мега Белая Дача" возобновит работу в обычном режиме с 19 июня

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Торговый центр "Мега Белая Дача" возобновит работу в обычном режиме с 19 июня, сообщили в пресс-службе ТЦ.

Его кровля оказалась частично разрушена после падения обломков дронов утром 18 июня. В результате там началось возгорание, которое потушили спустя некоторое время. Центр приостановил работу по техническим причинам.

Также под атаку БПЛА попали ТЦ "Садовод" и Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Кроме того, вражеские беспилотники пытались наносить удары в Люберцах, Чехове, Павловском Посаде, Электростали и Жуковском.

По словам Сергея Собянина, с начала суток силы ПВО уничтожили на подлете к Москве свыше 190 дронов. Это стало самой масштабной атакой на столице за последние два года.