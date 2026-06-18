Володин заявил, что Украину ждут более жесткие ответные удары РФ

Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ

Украину ждут более мощные ответные удары России. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Их действия приведут и к нашему противодействию, и нанесению более жестких ударов, более мощным оружием – это однозначно", – сказал парламентарий.

По его словам, основные усилия надо направить на приближение победы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что Москва в ответ на атаки будет наносить удары по целям на Украине. Соответствующая задача была поставлена Владимиром Путиным, ее выполняют Вооруженные силы России.

Данные заявления прозвучали на фоне самой масштабной атаки БПЛА на Москву и область за последние 2 года, которая была совершена 18 июня. С начала суток средства ПВО ликвидировали свыше 190 дронов.

Беспилотники пытались атаковать и несколько районов Подмосковья. Повреждения были зафиксированы в торговых центрах "Мега Белая Дача" и "Садовод". Кроме того, беспилотник попал в Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ).

В результате атаки в области пострадали 17 человек, в том числе 2 детей, – в Раменском, Солнечногорске, Люберцах, Дзержинском, Котельниках.