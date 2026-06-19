Универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг появится в РФ 1 сентября

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В России с 1 сентября заработает универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг в магазинах и ресторанах. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

"Вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт (НСПК), ту самую, что управляет картами "Мир" и Системой быстрых платежей", – приводит РИА Новости слова депутата.

Свищев отметил, что сегодня покупатели вынуждены искать на кассе стикер для оплаты именно своего банка. С сентября же будет доступен лишь один код, который сможет считать любое банковское приложение. При этом после сканирования покупателю будут показаны все доступные способы списания средств, после чего тот сможет выбрать наиболее удобный вариант.

Универсальный QR-код позволит гражданам не потерять привычные бонусы, так как во время оплаты будут действовать все кешбэки и программы лояльности банка, подчеркнул парламентарий.

Изменения будут вводиться поэтапно. Так, в сентябре этого года к системе подключат системно значимые банки и крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. С 1 сентября 2027 года к инициативе подключат банки с универсальной лицензией и бизнес с выручкой более 30 миллионов рублей, а в 2028 году будут подключены все банки и продавцы с выручкой более 20 миллионов рублей.

При этом в законе будут два исключения: местности без интернета и точки с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей.

Ранее юрист предупредил, что оставление чека на кассе может создавать условия для правонарушений со стороны мошенников и недобросовестных лиц, поскольку на нем указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности.

Кроме того, на чеке могут присутствовать бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке. Преступники способны применить эту информацию для звонков от имени банка или магазина.