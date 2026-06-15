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15 июня, 16:58

Транспорт

В Москве стартовал набор тестировщиков бесконтактной оплаты проезда в наземном транспорте

Фото: t.mos.ru

В Москве стартовал набор тестировщиков бесконтактной оплаты проезда в наземном транспорте города. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Тестовая группа включит 150 человек, которые пользуются автобусами и электробусами Мосгортранса на маршрутах 40, м53к и 78. Им нужно будет оценить работу системы автоматического определения маршрута. Технология должна точно определять, в каком автобусе или электробусе на данный момент находится пассажир.

Всего в ходе испытаний планируется протестировать два способа подтверждения оплаты – при помощи беспроводной метки в салоне и через установленные там биометрические камеры.

"Во время испытаний тщательно проверим работу системы, чтобы исключить повторные списания, если проезд, например, уже оплачен "Тройкой". Кроме того, наши алгоритмы должны одинаково хорошо узнавать пассажира в солнечный день, в сумерках и в непогоду", – сообщил Ликсутов.

Для участия в испытаниях нужно оставить заявку по ссылке.

Ранее в городском мобильном приложении "Мой id" стала доступна виртуальная карта "Тройка". Граждане могут не только пополнять билет "Кошелек", но и записывать на "Тройку" большинство проездных билетов.

Для их оплаты нужно указать в приложении реквизиты банковской карты, они же будут нужны и для автопополнения "Кошелька".

"Новости дня": виртуальная карта "Тройка" стала доступна в мобильном приложении "Мой id"

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