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08 июня, 09:47

Транспорт

Виртуальная карта "Тройка" стала доступна в приложении "Мой id"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В городском мобильном приложении "Мой id" стала доступна виртуальная карта "Тройка", сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий города.

"Виртуальная карта "Тройка" позволяет быстро отплачивать проезд. Ее нельзя потерять или забыть дома, как пластиковую карту. С "Моим id" она всегда будет под рукой", – отметили в пресс-службе департамента.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать приложение "Мой id", затем авторизоваться при помощи учетной записи портала mos.ru, перейти в раздел "Управление документами" и выбрать "Виртуальная "Тройка". После этого виджет с картой станет доступен в "Документах". Пользователю нужно будет лишь выпустить свою виртуальную "Тройку", нажав на кнопку, а также авторизоваться по номеру телефона.

Граждане могут не только пополнять билет "Кошелек", но и записывать на "Тройку" большинство проездных билетов. Для их оплаты нужно указать реквизиты банковской карты, они же будут нужны и для автопополнения "Кошелька".

Для оплаты в метро, на МЦД, МЦК и регулярном речном электротранспорте нужно просто открыть приложение, нажать на виджет и отсканировать появившийся QR-код, поднеся его к считывателю на турникете. В автобусах, электробусах, трамваях и на ряде станциях МЦД нужно будет в приложении выбрать опцию "Сканировать QR-код", а затем отсканировать его с экрана валидатора.

Ранее тематические "Тройки" украсили изображениями живописных озер и водопадов России. На транспортных картах и брелоках можно увидеть Байкал, Семеновский водопад, а также Телецкое, Мидаграбинское, Светлое, Дуккинские и Бадукские озера. Эти изображения стали частью серии "Водные достояния России".

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