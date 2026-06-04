Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Тематические "Тройки" украсили изображениями живописных озер и водопадов России, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На транспортных картах и брелоках можно увидеть Байкал, Семеновский водопад, а также Телецкое, Мидаграбинское, Светлое, Дуккинские и Бадукские озера.

В ведомстве отметили, что эти изображения стали частью серии "Водные достояния России". Приобрести тематическую "Тройку" можно на маркетплейсах, на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, в интернет-магазине "Мосметро".

Ранее в продаже появилась тематическая "Тройка", посвященная колесу обозрения "Солнце Москвы". Ее можно купить в сувенирном магазине возле колеса обозрения, а также перенести на нее баланс уже имеющейся "Тройки".

