В мессенджере MAX появится функция бесконтактной оплаты

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бесконтактная оплата появится в российском мессенджере MAX. Соответствующий меморандум на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин и гендиректор MAX Фарит Хуснояров.

В пресс-службе мессенджера уточнили, что сервис будет интегрирован в мессенджер в виде мини-приложения. Бесконтактная оплата исключает необходимость иметь при себе физическую банковскую карту или наличные, доступ к услугами будет дополнительно защищен биометрией пользователя.

Новый сервис даст возможность совершать переводы и оплачивать покупки. Для совершения транзакции будет необходимо сформировать персональный QR-код в мини-приложении и показать его кассиру. Оплата будет производиться через Систему быстрых платежей (СБП).

Для перевода другому человеку необходимо выбрать контакт или ввести номер телефона, указать сумму и нажать кнопку "Перевод". Все операции будут защищены протоколами безопасности НСПК и центра безопасности MAX.

"Кроме персонального QR-кода, пользователи также смогут привязать в приложении свой банковский счет для оплаты "по лицу", а также в будущем получить льготы при совершении покупок в рамках пилота проекта "Моя карта "Мир", – добавил Дубынин.

Хуснояров, в свою очередь, подчеркнул, что транзакции с помощью MAX станут такими же быстрыми и естественными, как отправка сообщения.

Ранее в мессенджере появилась специальная отметка для заблокированных пользователей. В чатах с заблокированными людьми появляются уведомления "Профиль заблокирован" или "Чат заблокирован". Кроме того, там есть пометка "Нарушены правила пользования MAX".