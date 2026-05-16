16 мая, 12:22

МАХ задействуют для дистанционного обучения в России

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Национальный мессенджер МАХ будут использовать для дистанционного обучения в российских школах и техникумах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство РФ.

Изменения вносятся в Правила применения образовательными организациями электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в числе которых теперь упоминается "многофункциональный сервис обмена информацией".

Согласно нововведению, вузы также будут вправе использовать для дистанционного обучения национальный мессенджер.

Ранее стало известно, что сообщения от компаний и коды подтверждения для входа в сервисы начнут приходить россиянам в мессенджере MAX. Пользователи будут получать уведомления о готовых к выдаче доставках, сообщения от банков о вкладах и возвраты из салонов. Сообщения будут распределяться по верифицированным "защищенным" папкам, куда войдут "Коды подтверждения" и "Полезные уведомления".

Вместе с тем авторы на платформе МАХ получат возможность вести прямые эфиры и стримы непосредственно в своих чатах и каналах. Также в мессенджере планируют запуск расширенной аналитики, настроек для каналов и инструментов для продвижения. Предполагается, что этот функционал будет введен осенью.

