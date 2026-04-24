Пользователи MAX теперь могут заселяться в отели по цифровому ID

Пользователи MAX получили возможность заселяться в гостиницы и отели с помощью цифрового ID. Теперь гостям не нужно заполнять бумажные анкеты на стойке регистрации и предъявлять паспорт, сообщили в Минцифры России.

В ведомстве пояснили, что цифровой ID теперь можно показать вместо бумажного документа. Сотрудник гостиницы отсканирует QR-код, подтвердит личность клиента, после чего данные для регистрации будут автоматически внесены в систему.

Сервис работает в пилотном режиме примерно в двух десятках гостиниц Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Татарстана. Услуга доступна совершеннолетним гражданам России, в том числе путешествующим с детьми. В течение года систему планируют внедрить в нескольких тысячах российских отелей.

Уже сейчас сервис действует в Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", "Сити Отель 1905", Mantera Supreme Seaside, "Космос Шереметьево" и "Космос Прибалтийская".

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо открыть профиль в приложении MAX, перейти в раздел "Цифровой ID", выбрать вкладку "Паспорт" и показать сотруднику гостиницы штрихкод для сканирования.

Ранее сообщалось, что мессенджер МАХ переименовали на русский язык в магазинах приложений. Теперь в AppStore, Google Play и RuStore сервис значится как "МАКС". В официальных коммуникациях и брендинге мессенджер использует оба варианта названия – "МАКС" и МАХ.