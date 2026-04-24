24 апреля, 17:21

Второй фигурант дела Тимура Иванова бизнесмен Фомин частично признал вину

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бизнесмен Александр Фомин, являющийся вторым фигурантом дела против бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, решил полностью пересмотреть свои показания, данные им в начале расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Как уточнил собеседник агентства, на закрытом заседании в Симоновском суде Москвы, где рассматривается второе дело Иванова, связанное с преступлениями коррупционной направленности, Фомин частично признал свою вину.

Иванов был задержан по подозрению во взяточничестве в 2024 году. По данным следствия, он вступил в сговор с другими лицами, чтобы получить деньги за услуги имущественного характера в рамках подрядных и субподрядных работ для Минобороны.

Позже бывшему замминистра предъявили новое обвинение в растрате порядка 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, а также в хищении более 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц". Общий ущерб от этих действий составил свыше 4 миллиардов рублей.

Помимо этого, в отношении фигуранта было возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.

