Второй фигурант дела Тимура Иванова бизнесмен Фомин частично признал вину

Бизнесмен Александр Фомин, являющийся вторым фигурантом дела против бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, решил полностью пересмотреть свои показания, данные им в начале расследования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

Как уточнил собеседник агентства, на закрытом заседании в Симоновском суде Москвы, где рассматривается второе дело Иванова, связанное с преступлениями коррупционной направленности, Фомин частично признал свою вину.

Иванов был задержан по подозрению во взяточничестве в 2024 году. По данным следствия, он вступил в сговор с другими лицами, чтобы получить деньги за услуги имущественного характера в рамках подрядных и субподрядных работ для Минобороны.

Позже бывшему замминистра предъявили новое обвинение в растрате порядка 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, а также в хищении более 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц". Общий ущерб от этих действий составил свыше 4 миллиардов рублей.

Помимо этого, в отношении фигуранта было возбуждено еще одно уголовное дело о получении взятки в размере 152 миллионов рублей.