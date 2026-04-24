Суд арестовал фигуранта дела о растрате 1,5 млрд рублей при строительстве моста для РЖД

24 апреля, 18:01

Суд арестовал фигуранта дела о растрате 1,5 млрд рублей при строительстве моста для РЖД

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу заместителя начальника дирекции по строительству сетей связи, начальника отдела внешних инвестиционных проектов филиала ОАО "РЖД" Виктора Краснова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Он проведет в заключении до 21 июня 2026 года по делу о растрате более чем 1,5 миллиарда денежных средств, принадлежавших АО "РЖД-строй". Они были выделены на строительство железнодорожного моста на Смоленском направлении.

Ранее СМИ сообщали о предъявлении дополнительных обвинений вице-губернатору Белгородской области Рустэму Зайнуллину в растрате средств и взяточничестве. Ему вменяется часть 4 статьи 290 ("Получение взятки в особо крупном размере") и часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата в особо крупном размере").

Зайнуллина задержали 21 июня 2025 года. По информации СМИ, вместе с ним также были арестованы два бизнесмена. Ему вменяют мошенничество на 32 миллиона рублей. Правозащитник попросил смягчить меру пресечения.

