Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

24 апреля, 19:42

Общество

Ксения Шойгу рассказала о предстоящем прибавлении в семье

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу рассказала о планах родить в 2026 году. Об этом она заявила ТАСС, отвечая на вопрос о своих предстоящих спортивных стартах.

"У меня есть планы на этот год – родить. Поэтому хотела бы, чтобы я очень быстро восстановилась", – сказала собеседница агентства.

Шойгу уточнила, что она смотрит старты только на осень, но все еще бегает. По ее словам, "всех все устраивает, врачи довольны".

"Поэтому я горжусь тем, что на пятом месяце беременности могу тренироваться, плавать, ездить на велотренажере. На велосипеде уже не очень можно, так как есть большая вероятность упасть. Не очень хотелось бы. Ну и бегу – до работы бегаю", – добавила она.

Ранее супермодель Наталью Водянову заподозрили в беременности после посещения гала-вечера ювелирного бренда во Франции. На мероприятие знаменитость надела белое платье с завышенной талией, на что обратили внимание интернет-пользователи. По их словам, на кадрах с вечера можно заметить округлившийся живот Водяновой. Сама модель пока не дала комментариев по этому поводу.

общество

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика