ТАСС: арестованный адвокат Русланов предлагал помощь в освобождении Битмамы за 30 млн руб

Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 21:58

Арестованный адвокат Русланов предлагал помощь в освобождении Битмамы за 30 млн руб – СМИ

Адвокат Руслан Русланов, обвиняемый в причастности к взятке, предлагал помощь в освобождении блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Утверждается, что Русланов заключил соглашение с Битмамой на ее защиту, а затем начал предлагать ей помощь в освобождении из СИЗО и изменении приговора за 30 миллионов рублей.

"После оперативного эксперимента по передаче денег, прошедшего с участием полицейских, Русланова задержали", – сказал собеседник СМИ.

При этом арестованный 24 апреля должен был принять участие в судебном заседании по поводу апелляции блогера на приговор, но не смог присутствовать на нем из-за задержания и ареста.

Федякину обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов еще в 2025 году. Общая сумма ущерба составила не менее 2,2 миллиарда рублей. Блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность. После этого средства пропадали.

Во время пребывания в СИЗО девушка родила дочь, она находилась вместе с ней в изоляторе. Суд признал блогера виновной в мошенничестве и приговорил Федякину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но женщина подала апелляцию. Позже, в начале 2026 года, Мосгорсуд отказался перевести ее под домашний арест.

Читайте также


Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

