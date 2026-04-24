ТАСС: арестованный адвокат Русланов предлагал помощь в освобождении Битмамы за 30 млн руб

Адвокат Руслан Русланов, обвиняемый в причастности к взятке, предлагал помощь в освобождении блогера Валерии Федякиной, известной как Битмама. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Утверждается, что Русланов заключил соглашение с Битмамой на ее защиту, а затем начал предлагать ей помощь в освобождении из СИЗО и изменении приговора за 30 миллионов рублей.



"После оперативного эксперимента по передаче денег, прошедшего с участием полицейских, Русланова задержали", – сказал собеседник СМИ.

При этом арестованный 24 апреля должен был принять участие в судебном заседании по поводу апелляции блогера на приговор, но не смог присутствовать на нем из-за задержания и ареста.

Федякину обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов еще в 2025 году. Общая сумма ущерба составила не менее 2,2 миллиарда рублей. Блогер предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность. После этого средства пропадали.

Во время пребывания в СИЗО девушка родила дочь, она находилась вместе с ней в изоляторе. Суд признал блогера виновной в мошенничестве и приговорил Федякину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но женщина подала апелляцию. Позже, в начале 2026 года, Мосгорсуд отказался перевести ее под домашний арест.

