09 апреля, 20:50

ТАСС: в столице задержан потерпевший из дела криптоблогера Битмамы Гагик Гулакян

В Москве задержан бизнесмен Гагик Гулакян, по заявлению которого была осуждена криптоблогер Валерия Федякина, известная как Битмама, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Гулакян обвиняется в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности, предоставленных московскими и областными силовиками.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании Гулакяну меры пресечения в виде заключения под стражу. Бизнесмену грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Гулакян проходит потерпевшим по делу Федякиной. Битмаму обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба от ее действий составила 2,2 миллиарда рублей.

По версии следствия, она предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокий доход, однако после этого средства пропадали.

В июне 2025 года суд приговорил Федякину к 7 годам лишения свободы. Тогда в пользу Гулакяна было взыскано 837 148 869 рублей в счет возмещения материального ущерба.

