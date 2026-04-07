Экс-стилист блогера Лерчек обвиняется в продаже поддельной сумки Hermes

Экс-стилист блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Эльвира Янковская продала ей поддельную сумку Hermes стоимостью около 780 тысяч рублей. Об этом заявил водитель Янковской, выступая в зале суда, сообщает газета "Известия".

По словам мужчины, он отвозил Янковскую на рынок "Дубровка", где она купила копию люксовой сумки. В тот же день по поручению стилиста он встретился с бывшим мужем Лерчек Артемом Чекалиным и передал ему эту вещь в пакете из ЦУМа.

Сама стилист опровергла показания водителя и назвала себя человеком с безупречной репутацией. Она утверждала, что мужчина забрал сумку прямо из ее дома, и приобретена она была не на "Дубровке", а через итальянского байера.

Янковская позиционировала себя как профессиональный стилист и предлагала клиентам, в том числе Лерчек, приобретать брендовые товары по заниженным ценам. Однако экспертизы, инициированные покупателями после того, как у них возникли сомнения в подлинности товаров, подтвердили, что дизайнерские вещи оказались контрафактной продукцией низкого качества.

В 2022 году в отношении Янковской было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Лерчек утверждала, что стилист обманула ее на миллионы рублей, продавая подделки.

По данным СМИ, блогер поручила своему адвокату Михаилу Мушаилову сфальсифицировать дело против Янковской. Он якобы согласился и написал жалобу от лица другой девушки, которая тоже пострадала от действий стилиста. Мушаилов, в свою очередь, утверждал, что никаких фальсификаций не было.

В октябре 2025 года Янковскую отправили в СИЗО на полгода по делу о мошенничестве. До этого стилист находилась под подпиской о невыезде, однако суд ужесточил требования из-за систематических нарушений обвиняемой.