Возлюбленный Лерчек сообщил, что она сама погасила задолженности перед ФНС

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) закрыла все задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) без посторонней помощи. Об этом рассказал ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Долг перед налоговой погашен. Он погашен не кем-то, а самостоятельно", – отметил мужчина.

В связи с погашением задолженности 31 марта Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве Лерчек. УФНС России по Кировской области предоставило материалы о полном погашении долга в 176 миллионов рублей.

Чекалина и ее бывший супруг Артем обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств на зарубежные счета с использованием подложных документов. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, они вывели из России более 250 миллионов рублей.

Под домашний арест обвиняемых отправили осенью 2024 года. Лерчек вину не признала, а ее экс-супруг сознался только в неуплате налогов.

В 2026 году у блогера выявили злокачественные клетки и метастазы в легких. Врачи диагностировали рак желудка четвертой стадии. Лерчек начала проходить химиотерапию и лучевую терапию.

С учетом состояния ее здоровья суд смягчил ей меру пресечения – с домашнего ареста на запрет определенных действий.

