Бывший муж Лерчек заявил, что она нуждается в деньгах на лечение

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина. – Прим. ред.) нуждается в деньгах на лечение и содержание семьи, заявил ее бывший супруг Артем Чекалин в беседе с газетой "Известия" .

Ранее в СМИ появилась информация, что мать Лерчек Эльвира Феопентова зарегистрировала новый косметический бренд. Чекалин отметил, что не знает об этом бизнесе и о причастности к нему экс-возлюбленной. Тем не менее он пожелал бывшей жене успехов и больших побед.

"Вообще не знаю, что за бренд, откуда финансы, наверное, есть какие-то партнеры", – добавил он.

Блогер также признался, что переживает за здоровье Лерчек, и отметил, что не проходил диспансеризацию около 2 лет. По его словам, "кое-что болит", но вылечится он потом.

О болезни Чекалиной стало известно после рождения четвертого ребенка от Сквиччиарини в феврале 2026 года. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка.

После этого блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Ей также провели операцию по удалению новообразования в позвонках.

Дети Лерчек от брака с Чекалиным в настоящее время проживают с отцом и знают о болезни матери.

Экс-супругов обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Осенью 2024 года они были отправлены под домашний арест.

В связи с заболеванием Лерчек суд по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменили на запрет определенных действий. Блогеру разрешили пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее также приостановили до выздоровления.

Параллельно с этим до 31 марта было отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед налоговой полностью погашен.

