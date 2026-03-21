Защита Лерчек заявила, что следователь МВД 4 раза отказывал блогеру в посещении клиник

Следователь МВД 4 раза отказывал блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) в посещении частных клиник, включая два отказа в визите к стоматологу. Об этом сообщили адвокаты блогера в Telegram, приложив копии отказов.

В двух случаях речь шла о частной клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте, еще в двух – о стоматологии на Минской улице. Адвокаты также сообщили, что у них есть и другие документальные подтверждения того, что следователь МВД отказывал Лерчек в посещении врача.

Ранее Лерчек заявляла, что следователь запретил ей посетить врача, несмотря на ее неоднократные жалобы на состояние здоровья и боли в области живота. В связи с этим она обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину и попросила проверить действия правоохранителя.

Однако в ГУ МВД заявили, что заявления блогера не соответствуют действительности. В ведомстве отметили, что все ходатайства на посещение государственных медучреждений были удовлетворены в полном объеме. Отказано было лишь в двух случаях, когда речь шла о посещении платных медучреждений.

О болезни блогера стало известно после рождения четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини в феврале 2026 года. Сначала медики нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка.

После этого блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Ей также провели операцию по удалению новообразования в позвонках.

Дети Лерчек от брака с Артемом Чекалиным в настоящее время проживают с отцом и знают о болезни матери.

Экс-супругов обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Осенью 2024 года они были отправлены под домашний арест.

В связи с заболеванием Лерчек суд по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменили на запрет определенных действий. Блогеру разрешили пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее также приостановили до выздоровления.

Параллельно с этим до 31 марта было отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед налоговой полностью погашен.