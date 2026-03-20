МВД опровергло заявление блогера Лерчек о запрете на посещение врачей

Заявление блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, о том, что в период следствия ей запрещали посещать врача, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Все ходатайства от обвиняемой и ее адвокатов на посещение государственных медучреждений были удовлетворены в полном объеме, подчеркнули в ведомстве. Следователи отказали лишь дважды, когда речь шла о посещении платных медицинских учреждений.

Представители ведомства также обратились к СМИ с просьбой проверять распространяемую информацию на достоверность.

Ранее Лерчек заявляла, что следователь запретил ей посетить врача, несмотря на ее неоднократные жалобы на состояние здоровья и боли в области живота. В связи с этим она обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и попросила проверить действия правоохранителя.

О болезни блогера стало известно вскоре после рождения четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини в феврале 2026 года. Сначала врачи обнаружили злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка.

После этого блогер начала проходить курс химиотерапии и лучевую терапию. Ей также провели операцию по удалению новообразования в позвонках.

Дети Лерчек от брака с Артемом Чекалиным сейчас проживают с отцом. Он рассказывал, что они знают о болезни матери.

Экс-супругов обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Осенью 2024 года они были отправлены под домашний арест.

В связи с заболеванием Лерчек суд по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменили на запрет определенных действий. Блогеру разрешили пользоваться интернетом для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее также приостановили до выздоровления.

Вместе с тем до 31 марта было отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед налоговой полностью погашен.