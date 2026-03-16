16 марта, 12:25

Шоу-бизнес

Блогер Артем Чекалин рассказал, что дети Лерчек знают о ее онкологии

Фото: телеграм-канал SHOT

Дети блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) знают о ее онкологическом заболевании. Об этом заявил ее бывший муж Артем Чекалин, сообщает телеканал "360".

Чекалин явился в Гагаринский суд Москвы, где рассматривался вопрос, возможно ли дальнейшее разбирательство дела Лерчек, которой диагностировали рак желудка. В ходе заседания блогер уточнил, что их общие дети в данный момент живут с ним.

"Сейчас семья, друзья – все сплотились. Все, что возможно, делаем", – сказал бывший супруг.

О болезни блогера стало известно после рождения ее четвертого ребенка – сына от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Он сказал, что у Чекалиной выявили злокачественные раковые клетки и метастазы в легких. Позднее ей диагностировали рак желудка четвертой стадии. В окружении блогера уточнили, что врачи уже начали проведение курса химиотерапии.

Чекалины обвиняются в проведении незаконных валютных операций по переводу денег на иностранные счета с использованием подложных документов. По данным следствия, они вывели из России свыше 250 миллионов рублей.

По решению суда бывшие супруги были отправлены под домашний арест. Лерчек свою вину не признала, Чекалин сознался в неуплате налогов.

