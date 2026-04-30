Цикл лекций с Героем РФ Эдуардом Казымовым стартовал в Центре патриотического воспитания

В Центре патриотического воспитания района Покровское-Стрешнево стартовал цикл образовательных лекций под руководством Героя России, участника СВО и сторонника "Единой России" Эдуарда Казымова.

Первая встреча была посвящена развитию беспилотных авиационных систем и подготовке специалистов этой сферы. В лекции приняли участие ученики столичной школы № 727.

Как отметил Казымов, Москва является лидером в области космонавтики и авиастроения благодаря вкладу ученых Сергея Королева, Андрея Туполева и Павла Сухого.

В частности, на сегодняшний день беспилотные системы находят применение как в повседневной жизни, так и в зоне проведения спецоперации. Однако для их дальнейшего развития необходимы специалисты и инженеры нового поколения.

"Москва развивает систему подготовки кадров как раз для таких проектов: школьники в инженерных классах осваивают основы работы с беспилотными системами, студенты колледжей и вузов получают практические навыки конструирования и управления беспилотными системами", – подчеркнул Герой России.

В ходе лекции он рассказал о задачах, стоящих перед разработчиками беспилотных аппаратов. Среди них – создание легкой конструкции, обеспечение надежного питания и связи, а также точной навигации.

В связи с этим, как пояснил военный, необходимы знания сразу нескольких областей, включая авиацию, искусственный интеллект и материаловедение. Причем именно такая междисциплинарность и делает раннюю профориентацию особенно важной.

Соответствующая работа в Москве начинается еще в школе, продолжил он. Например, в инженерных классах ученики осваивают робототехнику, программирование и аэродинамику. В свою очередь, на днях открытых дверей в колледжах и вузах они могут узнать о возможностях дальнейшего обучения и профессиональных перспективах.

Всего в настоящее время подготовка кадров для этой области ведется в 11 колледжах и 10 ведущих университетах мегаполиса. Помимо этого, школьникам предлагается посетить профильные предприятия во время экскурсий, а студентам – стажировки.

Практической частью лекции стала демонстрация беспилотников. Ученики ознакомились с конструкцией и техническими характеристиками FPV-дронов различных модификаций. Казымов объяснил, что такие аппараты отличаются дальностью полета, весом и грузоподъемностью: некоторые из них способны перевозить до 4 килограммов. Бортовые камеры же передают изображение на экран оператора, что позволяет более точно контролировать полет.

В завершение Герой России подчеркнул, что такие мероприятия помогают учащимся понять связь между школьными инженерными дисциплинами, современными городскими технологиями и профессиями будущего.

Все встречи, посвященные актуальным темам, будут проходить ежемесячно. Следующая лекция в рамках цикла запланирована на май.

Ранее Казымов в рамках "Урока мужества" посетил московскую школу № 1517 в районе Хорошево-Мнёвники. Встреча с кадетами прошла в музее спецоперации, который был организован в образовательном учреждении.

В формате открытого диалога гость рассказал школьникам о своем жизненном пути, службе, подвигах бойцов и ответил на вопросы о важных для защитника Отечества качествах и советах тем, кто хочет служить.