Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 19:46

Цикл лекций с Героем РФ Эдуардом Казымовым стартовал в Центре патриотического воспитания

В Центре патриотического воспитания района Покровское-Стрешнево стартовал цикл образовательных лекций под руководством Героя России, участника СВО и сторонника "Единой России" Эдуарда Казымова.

Первая встреча была посвящена развитию беспилотных авиационных систем и подготовке специалистов этой сферы. В лекции приняли участие ученики столичной школы № 727.

Как отметил Казымов, Москва является лидером в области космонавтики и авиастроения благодаря вкладу ученых Сергея Королева, Андрея Туполева и Павла Сухого.

В частности, на сегодняшний день беспилотные системы находят применение как в повседневной жизни, так и в зоне проведения спецоперации. Однако для их дальнейшего развития необходимы специалисты и инженеры нового поколения.

"Москва развивает систему подготовки кадров как раз для таких проектов: школьники в инженерных классах осваивают основы работы с беспилотными системами, студенты колледжей и вузов получают практические навыки конструирования и управления беспилотными системами", – подчеркнул Герой России.

В ходе лекции он рассказал о задачах, стоящих перед разработчиками беспилотных аппаратов. Среди них – создание легкой конструкции, обеспечение надежного питания и связи, а также точной навигации.

В связи с этим, как пояснил военный, необходимы знания сразу нескольких областей, включая авиацию, искусственный интеллект и материаловедение. Причем именно такая междисциплинарность и делает раннюю профориентацию особенно важной.

Соответствующая работа в Москве начинается еще в школе, продолжил он. Например, в инженерных классах ученики осваивают робототехнику, программирование и аэродинамику. В свою очередь, на днях открытых дверей в колледжах и вузах они могут узнать о возможностях дальнейшего обучения и профессиональных перспективах.

Всего в настоящее время подготовка кадров для этой области ведется в 11 колледжах и 10 ведущих университетах мегаполиса. Помимо этого, школьникам предлагается посетить профильные предприятия во время экскурсий, а студентам – стажировки.

Практической частью лекции стала демонстрация беспилотников. Ученики ознакомились с конструкцией и техническими характеристиками FPV-дронов различных модификаций. Казымов объяснил, что такие аппараты отличаются дальностью полета, весом и грузоподъемностью: некоторые из них способны перевозить до 4 килограммов. Бортовые камеры же передают изображение на экран оператора, что позволяет более точно контролировать полет.

В завершение Герой России подчеркнул, что такие мероприятия помогают учащимся понять связь между школьными инженерными дисциплинами, современными городскими технологиями и профессиями будущего.

Все встречи, посвященные актуальным темам, будут проходить ежемесячно. Следующая лекция в рамках цикла запланирована на май.

Ранее Казымов в рамках "Урока мужества" посетил московскую школу № 1517 в районе Хорошево-Мнёвники. Встреча с кадетами прошла в музее спецоперации, который был организован в образовательном учреждении.

В формате открытого диалога гость рассказал школьникам о своем жизненном пути, службе, подвигах бойцов и ответил на вопросы о важных для защитника Отечества качествах и советах тем, кто хочет служить.

Читайте также


Главное

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

