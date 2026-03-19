Герой России Казымов встретился с кадетами школы в районе Хорошево-Мнёвники

В московской школе № 1517, в музее, посвященном спецоперации в районе Хорошево-Мнёвники, прошла встреча кадетов с Героем России, участником СВО Эдуардом Казымовым, поддерживающим партию "Единая Россия". Мероприятие приурочили ко Дню воссоединения Крыма с Россией.

Казымов назвал этот день ключевым в новейшей истории страны, подчеркнув, что он сплотил общество.

"Люди, всегда считавшие себя частью России и ее вековой истории, пожелали вернуться в родной дом, а наш президент доказал, что мы будем защищать соотечественников и отстаивать интересы страны. Ни у кого в мире не осталось сомнений: Россия всегда будет самостоятельно определять свою судьбу", – отметил он.

В формате открытого диалога гость рассказал школьникам о своем жизненном пути, службе, подвигах бойцов и ответил на вопросы о важных для защитника Отечества качествах и советах тем, кто хочет служить.

Встреча прошла в рамках регулярных "Уроков мужества". После беседы участники осмотрели экспозицию музея "За правду!", открытого в январе 2025 года. Музей посвящен истории гвардейского мотострелкового полка № 1 429, в нем представлены личные вещи бойцов, экипировка и фрагменты техники.

Ранее в Троицке прошла историческая викторина, посвященная 12-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Она состояла из 5 этапов: от быстрых вопросов до 10 секунд по географии и датам до заданий по истории региона. Участники также отвечали на вопросы о культуре, архитектуре, заповедниках и угадывали достопримечательности по фото и описаниям.