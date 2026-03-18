18 марта, 19:31Общество
Историческая викторина ко Дню воссоединения Крыма с РФ состоялась в Троицке
Фото: Артур Русецкий
Историческая викторина, посвященная 12-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, прошла в Троицке. Участников приветствовал Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Организаторами мероприятия выступили Молодежная палата Троицка и представители Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое Братство". Парламентарий напомнил, что в 2014 году народ сплотился вокруг общей цели.
"Тогда мне посчастливилось быть руководителем отряда добровольцев, который защищал жителей Крыма и помогал в организации референдума", – поделился он.
Саблин подчеркнул, что "Крымская весна" навсегда останется символом народной воли и исторической справедливости, а "Боевое Братство" продолжит поддерживать проекты, сохраняющие историческую память.
Викторина состояла из 5 этапов: от быстрых вопросов до 10 секунд по географии и датам до заданий по истории региона – от Крымского ханства до событий 2014 года. Участники также отвечали на вопросы о культуре, архитектуре, заповедниках и угадывали достопримечательности по фото и описаниям.
В турнире участвовали представители московских молодежных палат и общественных движений. Победители и призеры получили дипломы, памятные подарки и благодарственные письма от Саблина. Всем участникам также выдали сувениры на память.
Ранее в столице ко Дню воссоединения Крыма с Россией открылась интерактивная выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны. Ее подготовили активисты Молодежной палаты Пресненского района. Экспозиция объединяет историческую документалистику и современные технологии.