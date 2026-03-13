Слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес крымчан, поддержавших воссоединение с Российской Федерацией, являются прямым свидетельством фашистской идеологии. Об этом пишет RT со ссылкой на слова председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова.

"В этом и заключается обыкновенный фашизм", – подчеркнул Константинов.

В недавнем интервью изданию Politico Зеленский высказал мнение, что люди, поддержавшие присоединение Крыма к России в 2014 году, не могут считаться людьми. Он также заявлял, что Крым – это якобы часть Украины и мир должен это признать.

Украинский лидер также подчеркивал, что урегулирование конфликта в Украине невозможно без диалога с Россией. Он признал необходимость переговоров с Москвой и выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным.