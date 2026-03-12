Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 марта, 10:54

Политика

Зеленский заявил, что не считает людьми сторонников воссоединения Крыма с Россией

Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Politico, что не считает людьми тех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией.

В ходе интервью у украинского лидера спросили, как он относится к гражданам России, с которыми он был знаком до 2014 года, в том числе тот момент, когда он работал в РФ. Зеленский рассказал, что знал "много людей", с которыми у него было "много разговоров".

"Ситуация после оккупации Крыма так их всех изменила, что для меня они не партнеры, не друзья, даже не человеческие существа", – подчеркнул глава киевского режима.

Ранее Зеленский заявлял, что Крым – это якобы часть Украины и мир должен это признать. Комментируя данное заявление, депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет указал, что такие высказывания являются парадоксом.

Именно украинские власти, угрожавшие крымчанам, стали "историческим триггером" для проведения плебисцита и законного возвращения полуострова в состав РФ, подчеркнул парламентарий.

