13 марта, 21:27

Московский клуб "Динамо" обыграл "Салават Юлаев" в гостевом матче КХЛ

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Московский клуб "Динамо" обыграл по буллитам уфимский "Салават Юлаев" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2. В основное время в составе "Динамо" отличились нападающие Дилан Сикьюра и Максим Мамин. У уфимской команды шайбы забросили форварды Шелдон Ремпал и Егор Сучков. В серии буллитов победный бросок исполнил хоккеист московского клуба Никита Гусев.

Данный матч стал вторым для этих команд в нынешнем сезоне. По итогам 65 игр "Динамо" расположилось на 6-й строчке в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 79 очками, а "Салават Юлаев" с 72 баллами занимает 5-е место на Востоке.

В следующий раз "Салават Юлаев" дома сыграет с "Шанхайскими драконами". Встреча запланирована на 15 марта. 16-го числа "Динамо" встретится со "Спартаком".

Несколькими днями ранее, 11 марта, команда "Динамо" одержала победу над "Шанхайскими драконами" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе московской команды отличились нападающие Семeн Дер-Аргучинцев, Антон Слепышев и Максим Мамин, а также защитник Даниил Пыленков.

У китайского клуба шайбы забросили форварды Кевин Лабанк и Спенсер Фу. Данный матч стал шестым для этих команд в текущем сезоне.

