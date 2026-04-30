Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 16:39

Транспорт

Служба перекрытий движения начала работать в ЦОДД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Служба перекрытий заработала в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Теперь массовые мероприятия в Москве будут проводить по единым стандартам, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как рассказало ведомство, раньше в столице отсутствовала единая структура, отвечающая за ограничения движения во время городских событий. Для перекрытий тогда использовали автобусы и коммунальный транспорт, что усложняло координацию.

Теперь в ЦОДД есть единая служба с собственной спецтехникой, обученным персоналом и централизованным управлением. Сотрудники центра не только обеспечивают перекрытия, но и контролируют безопасность на участке, а также помогают водителям сориентироваться.

Работу службы координирует Ситуационный центр. Специалисты в режиме реального времени отслеживают обстановку и реагируют на изменения. Благодаря этому в столице удается оперативнее устранять затруднения и сразу открывать движение.

Дептранс отметил, что современные средства организации движения уменьшают число конфликтных точек и помогают использовать на 20% меньше техники. Отдельное внимание ЦОДД уделяет подготовке сотрудников. Такой подход позволяет сделать перекрытия более управляемыми и безопасными.

"Теперь мы будем централизованно и по единым стандартам оказывать помощь организаторам при проведении массовых мероприятий. В календаре ЦОДД запланировано уже более 60 событий на 2026 год", – указал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

К примеру, для Московского полумарафона задействовали 390 сотрудников ЦОДД и 353 единицы современной техники.

Ранее гендиректор ЦОДД Михаил Кизлык заявил, что дорожные камеры технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. Он напомнил, что позиция, согласно которой неадминистрируемый порог скорости сильно влияет на безопасность дорожного движения, высказывалась не раз.

Камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости до 2–3 км/ч

транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика