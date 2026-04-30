В MAX отвергли обвинения Cloudflare, назвавшей мессенджер "шпионским приложением"

Пресс-служба мессенджера MAX отвергла обвинения IT-компании Cloudflare, чьи эксперты назвали его "шпионским приложением". Об этом пишет RT.

Отмечается, что классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru. Она не основана на фактическом анализе кода.

"MAX регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз", – говорится в сообщении.

В мессенджере подчеркнули, что все данные пользователей МАХ надежно защищены.

Ранее стало известно, что в мессенджер скоро добавят комментарии и истории, а авторам будет доступна аналитика. Об этом рассказал руководитель проекта Фарит Хуснояров.

В свою очередь, гендиректор VK Владимир Кириенко добавил, что пользователи также смогут просматривать в MAX короткие ролики и совершать через него покупки. По его словам, разработчики ориентировались на китайский TikTok.