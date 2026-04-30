Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
30 апреля, 17:43

Технологии

В MAX отвергли обвинения Cloudflare, назвавшей мессенджер "шпионским приложением"

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Пресс-служба мессенджера MAX отвергла обвинения IT-компании Cloudflare, чьи эксперты назвали его "шпионским приложением". Об этом пишет RT.

Отмечается, что классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru. Она не основана на фактическом анализе кода.

"MAX регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз", – говорится в сообщении.

В мессенджере подчеркнули, что все данные пользователей МАХ надежно защищены.

Ранее стало известно, что в мессенджер скоро добавят комментарии и истории, а авторам будет доступна аналитика. Об этом рассказал руководитель проекта Фарит Хуснояров.

В свою очередь, гендиректор VK Владимир Кириенко добавил, что пользователи также смогут просматривать в MAX короткие ролики и совершать через него покупки. По его словам, разработчики ориентировались на китайский TikTok.

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика