21 апреля, 14:09

Технологии

Мессенджер MАХ переименовали на русский язык в магазинах приложений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Национальный мессенджер МАХ переименовали на русский язык в магазинах приложений. Теперь в AppStore, Google Play и RuStore сервис значится как "МАКС".

Как ранее отмечал генеральный директор платформы Фарит Хуснояров, в официальных коммуникациях и брендинге мессенджер использует оба варианта названия – "МАКС" и МАХ.

В пример он приводит аналогичную стратегию других популярных приложений. В частности, китайский WeChat, японский Line и корейский KakaoTalk также используют международное написание и коммуникации на национальном языке.

На сегодняшний день порядка 7 миллионов иностранных пользователей зарегистрировались в MAX. Наиболее активными оказались жители Узбекистана, Белоруссии и Казахстана.

Кроме того, с начала года пользователи мессенджера отправили из-за рубежа свыше миллиарда сообщений и совершили 220 миллионов звонков. Всего же на начало апреля 2026 года в национальном мессенджере было зарегистрировано 110 миллионов человек.

