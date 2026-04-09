Новости

Новости

09 апреля, 04:37

Технологии
Гендиректор MAX Хуснояров: название мессенджера отражает концепцию "максимум возможностей"

Гендиректор MAX раскрыл смысл названия мессенджера

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Генеральный директор МАХ Фарит Хуснояров рассказал, что смысл названия мессенджера отражает концепцию "максимум возможностей". Об этом он сообщил в интервью RT.

"MAX – это общепринятое сокращение от слова "максимум". Название точно отображает концепцию нацмессенджера – "максимум возможностей" – для общения с друзьями и близкими, получения востребованных услуг, удобного взаимодействия с бизнесом и государственными учреждениями", – заявил Хуснояров.

По его словам, на старте разработки было предложено много вариантов названия мессенджера, однако достаточно быстро стало понятно, что именно МАХ должен отражать суть сервиса.

Хуснояров добавил, что графическое облачко на логотипе мессенджера является символом диалога и общения в цифровом формате. В целом логотип символизирует дружеское общение и помогает легко идентифицировать мессенджер среди других приложений на экране смартфона, отметил он.

Ранее стало известно, что в мессенджер MAX добавят комментарии и истории, а авторам будет доступна аналитика. Кроме того, пользователи смогут просматривать в мессенджере короткие ролики и совершать через него покупки.

MAX также начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. В тесте приняли участие блогеры и журналисты. Например, набор стикеров с персонажем по имени Бублик есть у Москвы 24. Принять участие могут авторы категории "А+".

