Мессенджер MAX начал тестировать создание стикеров

Российский мессенджер MAX начал тестировать стикеры вместе с авторами публичных каналов. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

В тесте приняли участие инфлюенсеры и СМИ. Например, набор стикеров с персонажем по имени Бублик есть у Москвы 24. Он доступен по ссылке.

Присоединиться к тестированию могут авторы категории "А+". Для создания набора стикеров нужно открыть чат-бот "Стикеры в MAX", нажать на кнопку "Начать", а затем "Открыть" в левом нижнем углу. После этого надо добавить изображение из галереи или файлов устройства, а потом указать название стикерпака.

Автор может изменить название стикеров, задать для каждого из них эмодзи или слово, добавить новые изображения или удалить имеющиеся, а также поделиться набором.

Ранее в MAX стала доступна англоязычная версия приложения. Теперь пользователи могут создавать групповые чаты, совершать видеозвонки и управлять настройками на иностранном языке. Для смены версии интерфейса нужно обновить приложение и выбрать английских язык.