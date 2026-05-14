Проект "Перезвони сам" подготовил инструкции для детей по защите от мошенников

По данным департамента информационных технологий Москвы, 60% опрошенных родителей подтвердили, что их дети пользуются банковскими картами, причем в 8 из 10 случаев несовершеннолетние также имеют доступ к банковским приложениям. В связи с этим специалисты проекта "Перезвони сам" описали ключевые мошеннические схемы, нацеленные на детей и подростков, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Одна из самых опасных схем – манипуляции от имени правоохранительных органов. Злоумышленники связываются с ребенком и сообщают об угрозе родителям или взломе их банковских счетов, побуждая получить доступ к устройствам взрослых для перевода денег на так называемый безопасный счет.

Другая уловка – фальшивые розыгрыши в играх и у блогеров. Под предлогом крупного выигрыша ребенка убеждают перейти по ссылке, ввести данные карты или оплатить небольшую сумму якобы за доставку.

Распространено также дропперство: подросткам предлагают легкий заработок за предоставление доступа к своей карте, прием переводов и обналичивание средств в банкомате с последующей пересылкой на другие счета. Такие предложения распространяются через мессенджеры, игровые чаты и через знакомых, а сама схема квалифицируется как соучастие в отмывании денег.

Еще один метод – распространение вредоносных программ под видом игр и полезных утилит. После установки мошенники получают удаленный доступ к устройству: видят экран, включают камеру, читают СМС и могут управлять банковскими счетами родителей.

Эксперты подчеркивают, что мошенники нередко воздействуют на подростка длительное время, но в большинстве случаев ребенок не обращается за помощью к близким. Родителям рекомендуется обращать внимание на такие маркеры, как угнетенное психологическое состояние, беспричинная тревожность, резкая потеря интереса к учебе и привычным хобби, смена круга общения и закрытость при использовании гаджетов.

При выявлении нескольких признаков необходимо действовать немедленно. Базовые правила для детей включают полный отказ от выполнения требований посторонних, даже под давлением или угрозами, запрет на контакты с теми, кто предлагает денежное вознаграждение за выполнение поручений, а также немедленное обращение к родителям и в полицию при любых попытках шантажа.

Специалисты проекта "Перезвони сам" рекомендуют выстраивать диалог с ребенком на доверии вместо запретов, поскольку мошенники побеждают, когда подросток боится признаться в ошибке. Задача родителя – стать тем, к кому ребенок придет в первую очередь, не опасаясь наказания.

На странице проекта доступна отдельная инструкция, как мягко донести до детей важные правила, не запугивая и не вызывая сопротивления. В разделе "Полезная информация" также собраны практические руководства по защите мобильных устройств от вирусов и спама, инструкции по защите персональных данных, материалы о мошенничестве в гейминге и с использованием дипфейк-технологий, а также рекомендации по парольной политике и настройкам безопасности в мессенджерах.

Ранее эксперты "Перезвони сам" рассказали, как выявить мошенника под видом следователя. Во время телефонного разговора злоумышленники представляются выдуманными званиями, именами и фамилиями, ссылаются на несуществующие служебные помещения.