Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Проект "Перезвони сам" подготовил подборку фраз для распознавания мошенников, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Руководитель проекта Валентина Шилина отметила, что ежедневно мошенники совершают миллионы звонков, а их главным оружием являются человеческие эмоции, например страх, радость или чувство долга.

"Они создают искусственный дефицит времени, не давая вам подумать. Список фраз, который размещен на сайте проекта, поможет защититься от кибермошенников, однако в любой ситуации нужно всегда сохранять бдительность", – подчеркнула она.

Чаще всего злоумышленники используют страх потери денег. Классическим примером являются сообщения о "компрометации карты", требования перевести средства на "безопасный счет" или звонки из "службы безопасности банка". В такой момент важно не потерять самообладание и прекратить разговор, а также обратиться в свой банк по официальному номеру телефона

Кроме того, мошенники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов или других служб. Такие звонки сопровождаются либо словами о "секретной операции", "просьбами о сотрудничестве" или информацией о том, что родственник попал в ДТП. Однако важно помнить, что правоохранители никогда не проводят расследования дистанционно.

Помимо этого, часто аферисты притворяются представителями государственных органов и сервисов. В этом случае в ход идут такие фразы, как: "Ваш аккаунт взломан, продиктуйте код из СМС" или "Вам положена социальная выплата от государства". Эксперты подчеркивают, что всю информацию нужно проверять в официальных источниках и не сообщать никакую информацию по телефону.

Одной из самых опасных схем является афера, когда человека просят установить приложение или перейти по ссылке – мошенники говорят фразы вроде: "О, смотри, это ты на фото" или "Примите участие в голосовании". Чтобы избежать заражения устройства вирусом, нельзя открывать ссылки и файлы от незнакомых пользователей. Если же такое сообщение пришло от знакомого, нужно позвонить и спросить, не взломали ли его аккаунт.

На сайте проекта можно проверить себя на знание ситуаций, за которыми могут скрываться мошенники, используя интерактивный тренажер "Безопасный клик". Таким образом можно проверить свои знания о цифровой гигиене, а также узнать о защите от киберпреступников.

Ранее пенсионер из Москвы и его сожительница отдали мошенникам рекордные 298 миллионов рублей. Мошенники контролировали свою жертву в течение месяца – следуя их инструкциям, он снимал деньги со счетов в различных банках, покупал золотые монетки и слитки, которые в дальнейшем передавал курьерам, называвшим кодовые слова. Взамен пенсионер получал якобы банковские документы о приеме денег и ценностей.

