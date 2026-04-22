22 апреля, 15:01

Общество

Минпросвещения РФ поддержало идею об удалении видео с оскорблениями педагогов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минпросвещения РФ поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина об удалении с цифровых платформ видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Володин заявил, что подобные видео, незаконно распространяемые в соцсетях, являются провокацией и втягиванием детей в опасные коммуникации и противоправные действия. По его словам, за этим стоят украинские спецслужбы и их спонсоры.

В Минпросвещения подчеркнули, что речь идет о публикациях, где школьники унижают учителей ради просмотров и вовлечения аудитории. Такие материалы наносят ущерб авторитету педагогической профессии и формируют среди подростков опасную модель поведения, создавая ложное представление о допустимости травли и публичного унижения взрослых, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр добавил, что цифровым платформам необходимо оперативно реагировать на подобные публикации и удалять контент, нарушающий нормы морали и уважения.

До этого в Госдуме предложили ввести штрафы до 700 тысяч рублей за травлю педагогов в соцсетях. Для физлиц за оскорбление учителя сумма штрафа составит до 20 тысяч рублей. Как заявил глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, безнаказанность ведет к хамству.

Читайте также


Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

