Минпросвещения РФ поддержало идею об удалении видео с оскорблениями педагогов

Минпросвещения РФ поддержало инициативу председателя Госдумы Вячеслава Володина об удалении с цифровых платформ видеозаписей, содержащих оскорбления педагогов, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Володин заявил, что подобные видео, незаконно распространяемые в соцсетях, являются провокацией и втягиванием детей в опасные коммуникации и противоправные действия. По его словам, за этим стоят украинские спецслужбы и их спонсоры.

В Минпросвещения подчеркнули, что речь идет о публикациях, где школьники унижают учителей ради просмотров и вовлечения аудитории. Такие материалы наносят ущерб авторитету педагогической профессии и формируют среди подростков опасную модель поведения, создавая ложное представление о допустимости травли и публичного унижения взрослых, отметил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр добавил, что цифровым платформам необходимо оперативно реагировать на подобные публикации и удалять контент, нарушающий нормы морали и уважения.

До этого в Госдуме предложили ввести штрафы до 700 тысяч рублей за травлю педагогов в соцсетях. Для физлиц за оскорбление учителя сумма штрафа составит до 20 тысяч рублей. Как заявил глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, безнаказанность ведет к хамству.