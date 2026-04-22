ФАС считает, что Apple могла нарушить закон, удалив Telega из App Store

Корпорация Apple могла нарушить антимонопольное законодательство, введя ограничения против Telega – форка (модификации) мессенджера Telegram, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее приложение Telega было удалено из App Store, а затем на устройствах с iOS заметили блокировку его запуска. Из-за этого разработчики обратились в ФАС.

В ведомстве отметили, что действия Apple могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства, и это не первый сигнал в отношении компании.

Об удалении из App Store приложения Telega, которое позиционирует себя как мессенджер с якобы стабильным доступом, стало известно 9 апреля. В Google Play программа все еще присутствует и находится на 8-м месте топа бесплатных приложений в РФ. При этом исследователи ранее заподозрили клиент в перехвате трафика.

Позднее сообщалось, что приложение могло пропасть из российского магазина App Store из-за введения списков ожидания на авторизацию. Также отмечалось, что Telega получила запрос от Apple и уже работает над восстановлением доступа.