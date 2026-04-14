Т-Банк предупредил о проблемах при входе в приложение с устройств Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При входе в мобильное приложение Т-Банка с устройств Apple могут возникать сложности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу банка.

В организации при этом уточнили, что причины проблем не связаны с работой самого банка.

Ранее пользователи столкнулись с массовыми проблемами в работе сервисов Т-Банка. Согласно данным сервиса по отслеживанию сбоев Detector404, в течение часа было зафиксировано около 1 200 жалоб, а всего за сутки их количество превысило 2 200.

Большинство обратившихся сообщали о невозможности войти в мобильное приложение. Еще 16% жаловались на общие трудности в работе. Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.