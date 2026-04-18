Открывший стрельбу по полицейским в Оренбуржье заключен под стражу

Фото: vk.com/police_law56

Правоохранители заключили под стражу мужчину, открывшего огонь по полицейским в Оренбургской области, сообщила пресс-служба СК РФ.

Им оказался рядовой Сергей Басалаев, находящийся в федеральном розыске за самовольное оставление военной части в период мобилизации. Также он проходит по делу о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийстве и покушении на убийство.

В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном, следует из видео, опубликованного в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Он уточнил, что оказал вооруженное сопротивление при задержании, объяснив свой поступок тем, что полицейские незаконно проникли в его дом.

Вместе с тем Басалаев раскрыл, что для стрельбы использовал переделанный в боевой охолощенный автомат Калашникова. Оружие он сам купил в магазине, после чего переоборудовал его.

О нападении на правоохранителей в поселке Аккермановка стало известно 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД РФ "Орское" отправились на задержание преступника, однако в ходе операции последний открыл огонь и сбежал.

В результате один полицейский погиб, а трое других получили ранения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в рамках расследования которого мужчину удалось задержать 18 апреля. Наряд Госавтоинспекции обнаружил и блокировал подозреваемого в районе села Белошапка.