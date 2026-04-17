Убитый в Оренбуржье полицейский недавно вернулся с СВО

Полицейский Никита Гнусин, погибший в Оренбуржье, недавно вернулся со службы в батальоне Барс-6 в зоне СВО. Об этом сообщил аппарат губернатора и правительства Оренбургской области в соцсети "ВКонтакте".

Власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

"Только накануне Никита Дмитриевич был назначен оперуполномоченным, и уже на следующий день – в день его рождения – случилась страшная трагедия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Гнусин из полицейской династии. Его отец пенсионер МВД, а младшая сестра также служит в полиции. Власти Оренбуржья окажут помощь семье погибшего.

Инцидент со стрельбой произошел в поселке Аккермановка 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД РФ "Орское" прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По факту произошедшего заведено уголовное дело.