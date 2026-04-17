Подозреваемый в нападении на полицейских в Оренбуржье мог скрыться в горах

Подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Оренбуржье бросил автомобиль в районе села Белошапка и мог скрыться в гористой местности. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

"Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии работают в указанном районе", – отметило ведомство.

К розыску также привлечены вертолет Росгвардии, кинологи и другие технические средства. Поиски координируют руководители регионального главка МВД.

Кроме того, местность, где может скрываться мужчина, оцепили, выставив экипажи на возможных путях отхода.

В свою очередь, пресс-служба дирекции особо охраняемых природных территорий Оренбургской области уточнила, что из-за розыска подозреваемого был введен запрет на посещение заказника "Губерлинские горы". Меры будут действовать до окончания мероприятий.

Местные власти также призвали жителей ограничить посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного и Старой Губерли, объяснив, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием.

Инцидент со стрельбой случился в поселке Аккермановка 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД РФ "Орское" прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По факту произошедшего заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.

