Автомобиль напавшего на полицейских в Оренбуржье нашли у поселка Белошапка

Автомобиль, на котором скрылся разыскиваемый за стрельбу в полицейских в Оренбуржье, нашли в районе поселка Белошапка. Об этом сообщила администрация Новотроицка в канале МАХ.

Власти подчеркнули, что поиски злоумышленника продолжаются.

Местные власти призвали жителей ограничить посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного и Старой Губерли, объяснив, что подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием.

"Ни в коем случае не принимать самостоятельных попыток задержания", – добавили в администрации.

Стрельба произошла в поселке Аккермановка Оренбургской области 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД РФ "Орское" прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.

