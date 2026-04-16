Стрелявший по полицейским в Оренбуржье имел долги

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Оренбуржье, имеет неоплаченные долги по налогам, страховым взносам и кредиту. Информация об этом представлена в банке данных исполнительных производств.

В отношении мужчины ведется 6 производств. В частности, в марте 2020 года суд выдал исполнительный лист на взыскание с него недоимки по страховым взносам и пени в размере более 30 тысяч рублей.

С 2004 года мужчина является индивидуальным предпринимателем, занимаясь розничной торговлей в нестационарных объектах и ремонтом предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения. Однако в ноябре 2020-го его ИП был закрыт.

Кроме того, в 2021, 2024 и 2025 годах были выданы судебные приказы на взыскание с мужчины неуплаченных налогов и сборов на 49 163,30 рубля, 59 203,99 рубля и 14 272,69 рубля соответственно. Также за ним числится задолженность по кредиту на сумму более 15 тысяч рублей.

Инцидент со стрельбой произошел в поселке Аккермановка 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД России "Орское" прибыли на место для задержания преступника, находившегося в федеральном розыске, однако мужчина открыл стрельбу по полицейским и скрылся, его разыскивают.

В результате один полицейский погиб, еще три правоохранителя получили ранения. В настоящий момент пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских.