Состояние троих раненых в Оренбургской области полицейских стабильно тяжелое

Фото: depositphotos/sudok1

Трое полицейских, пострадавших при стрельбе во время задержания преступника в Оренбургской области, находятся в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Об инциденте стало известно 16 апреля. Сотрудники ОП № 3 МУ МВД России "Орское" прибыли в поселок Аккермановка для задержания преступника. Злоумышленник начал стрельбу и скрылся. В результате один полицейский погиб.

Ранее в Джанкойском районе Крыма местный житель открыл огонь по сотрудникам полиции, когда они прибыли к его дому для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Мужчина не стал впускать их в жилище и несколько раз выстрелил из ружья, ранив четырех человек. Его задержали.

В итоге потерпевшими признаны шесть сотрудников полиции. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

